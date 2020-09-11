Небо в огне: мощный взрыв на складе боеприпасов в Иордане попал на видео

В иорданском городе Эз-Зарка в ночь на пятницу прогремел сильнейший взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на службу безопасности Иордании.

По предварительной информации, взрыв мог произойти на складе боеприпасов вооруженных сил страны. Предположительно, он прогремел за пределами жилых кварталов города.

На месте взрыва вспыхнул сильный пожар. На данный момент известно о двух погибших, еще трое получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренный службы. Идет расследование, выясняются причины взрыва.