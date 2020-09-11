Академик РАН назвал наиболее уязвимые для алкоголя группы людей

Алкоголь представляет наибольшую опасность для молодых и пожилых людей, поскольку он влияет на высшие функции организма. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Юрий Беленков.

По его словам, если у молодежи эти высшие функции еще только формируются, и алкоголь нарушает их развитие, то для людей в возрасте, когда идет естественный процесс угасания, спиртное ускоряет этот процесс.

«Поэтому, я думаю, что отказ от алкоголя - один из важнейших процессов здорового образа жизни. Конечно, это не только отказ от алкоголя, это и физическая активность, и рациональное питание, и контроль за весом, и контроль артериального давления, уровня холестерина и уровня глюкозы. То, что может обеспечить людям долгую жизнь. Употреблением алкоголя этот этап отодвигается на долгие годы», - приводит сайт Минздрава слова Беленкова.

Специалист добавил, что продукты деградации алкоголя, так называемые альдегиды, имеют проаритмогенное действие, то есть способны вызывать аритмию. Именно по этой причине и существуют болезни после праздников. Кроме того, токсичные вещества влияют на миокард, из-за чего возникает токсическая кардиомиопатия.

«Если говорить о регулярном употреблении алкоголя, то первое, что я могу сказать: это опасно. Опасно ситуационно. Яркий пример - ДПС с Ефремовым. Человек хронически употребляет алкогольные напитки, сел за руль, убил человека. Таких случаев, в сожалению, по России очень много. Алкоголь опасен сам по себе, потенциально. У пьяного человека резко снижается уровень самоконтроля, ему кажется, что он может все, он совершает ужасные поступки», - сказал эксперт.

В заключение академик напомнил, что под действием спиртного люди совершают множество преступлений. При этом Беленков поддержал норму закона, согласно которой состояние алкогольного опьянения является отягощающим фактором при рассмотрении дел в суде.