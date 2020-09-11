В стране и мире В Тамбовской области разбился легкомоторный самолет Ян Брацкий По результатам прокурорской проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. © Фото: pixabay.com Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. По факту трагедии Московская межрегиональная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», - приводит РИА Новости заявление ведомства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в прокуратуре. Ход проверки будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует