В Тамбовской области разбился легкомоторный самолет
По результатам прокурорской проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
© Фото: pixabay.com
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. По факту трагедии Московская межрегиональная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», - приводит РИА Новости заявление ведомства.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в прокуратуре. Ход проверки будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой.