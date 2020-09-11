План резидента: какова роль ЦРУ в провокации с задержанием россиян в Минске

Уровень сотрудничества между Москвой и Минском явно недооценили спецслужбы Украины и их американские кураторы, когда разрабатывали операцию по похищению 33 россиян.

О том, что к этой акции причастно ЦРУ сегодня пишет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он с самого первого дня этой истории ведет свое расследование.

Согласно его данным, летом 33 гражданина России получили предложение работать по контракту в Венесуэле. Лететь нужно было через Минск и Стамбул.

Изначальный следовавший из белорусской столицы самолет с россиянами планировали экстренно посадить на Украине. Агент на борту должен был изобразить либо болезнь, либо попытку захвата. Однако, потом Киев решил действовать иначе.

«Мой источник в российских спецслужбах буквально пофамильно назвал всех тех, кто причастен к организации вот этой акции по заманиванию 33 граждан России в ловушку в Минске. Среди них были, в том числе, два гражданина США - это глава резидентуры ЦРУ в Киеве и его первый заместитель. Собственно, именно они и изменили замысел операции с вот этого авантюрного варианта с посадкой самолета на просто захват людей в Минске», - рассказал Коц.

И вот как говорят в российских спецслужбах, замена сценария, инициированная американцами - не технический момент. Просто у этой операции появилась еще одна цель. Помимо первоначальной задачи, заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России.