Два человека пострадали при обрушении потолка в московской квартире

Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в жилом доме в центре Москвы. Инцидент произошел в Печатниковом переулке, в здании дореволюционной постройки.

Пострадала девушка, живущая в квартире на последнем этаже. Обломки и куски арматуры рухнули прямо на нее. Сейчас она в больнице.

Ушибы получил еще один человек. Это рабочий, который в тот момент чинил кровлю: в доме идет капремонт.

В экстренных службах уже сообщили, что обвалиться могут и перекрытия в соседних помещениях. На месте работают спасатели.