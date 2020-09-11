Огонь, вода и древесина: кадры тушения крупного пожара на складе пиломатериалов под Хабаровском
К настоящему моменту пламя удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Крупный пожар произошел на складе пиломатериалов в селе Тополево под Хабаровском. Кадры тушения огня опубликовало региональное управление МЧС РФ.
По данным экстренной службы, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В ликвидации пожара, которому был присвоен третий номер сложности, участвовали более 30 человек личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники.
К настоящему моменту пламя удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.
О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.