Огонь, вода и древесина: кадры тушения крупного пожара на складе пиломатериалов под Хабаровском

Крупный пожар произошел на складе пиломатериалов в селе Тополево под Хабаровском. Кадры тушения огня опубликовало региональное управление МЧС РФ.

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По данным экстренной службы, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В ликвидации пожара, которому был присвоен третий номер сложности, участвовали более 30 человек личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники.

К настоящему моменту пламя удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.

О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.