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Лавров: Россия не приемлет попытки США демонтировать иранскую ядерную сделку

Роман Захаров
20:55 11.09.2020
Глава МИД РФ также прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы вмешивается в американские внутренние дела.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия, Китай, а также большинство членов Совбеза ООН не приемлют любые попытки Вашингтона демонтировать иранскую ядерную сделку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой. Как отметил российский дипломат, США утратили право голоса на этот счет после того, как в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН вышли из договора.

Прокомментировал Сергей Лавров и обвинения в том, что Москва якобы вмешивается в американские внутренние дела. Министр отметил, что такие претензии звучат уже несколько лет, при этом Вашингтон еще ни разу их внятно не сформулировал. Также глава российского МИД пошутил, что РФ в списке не одна.

«Уже комментаторы задают вопросы политикам, кто больше вмешивается в выборы: Россия, Китай или Иран. Ну вот в этом состязании, через американских представителей, по их оценкам, побеждает КНДР. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, мы привыкли быть первыми», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала американским коллегам разобраться с голословными обвинениями и даже сделать совместное политическое заявление о невмешательстве в дела друг друга, но США, по его словам, всегда уходили от этой темы.

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