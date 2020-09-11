Трамп сообщил о подписании договора о дипотношениях между Израилем и Бахрейном

Израиль и Бахрейн при посредничестве США договорились об установлении дипломатических отношений. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Очередной исторический прорыв сегодня. Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн соглашаются на мирное соглашение - это вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп опубликовал в своих социальных сетях совместное заявление властей Бахрейна и Израиля, в котором лидеры обеих стран подтверждают готовность установить дипломатические отношения и полноценно общаться на государственном уровне.

В сообщении также указывается намерение Бахрейна принять участие в церемонии подписания соглашения между ОАЭ и Израилем, которое состоятся, как ожидается, в середине сентября в Вашингтоне.