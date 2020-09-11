Пожарные прибыли к посольству России в Берлине после сообщения о задымлении на крыше
Огня на территории посольства не наблюдается, но сильно пахнет дымом.
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
Сразу шесть пожарных автомобилей окружили здание российского посольства в Берлине. Несколько очевидцев сообщили о задымлении на крыше.
«Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания», - сказала РИА Новости женщина, назвавшаяся свидетелем произошедшего.
Сообщения о возможном возгорании получила и местная полиция. В настоящее время огня не видно, но чувствуется запах дыма. Спасатели ждут разрешения, чтобы пройти на территорию комплекса дипмиссии.