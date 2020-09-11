В стране и мире Пожарные прибыли к посольству России в Берлине после сообщения о задымлении на крыше Ян Брацкий Огня на территории посольства не наблюдается, но сильно пахнет дымом. © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости Сразу шесть пожарных автомобилей окружили здание российского посольства в Берлине. Несколько очевидцев сообщили о задымлении на крыше. «Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания», - сказала РИА Новости женщина, назвавшаяся свидетелем произошедшего. Сообщения о возможном возгорании получила и местная полиция. В настоящее время огня не видно, но чувствуется запах дыма. Спасатели ждут разрешения, чтобы пройти на территорию комплекса дипмиссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует