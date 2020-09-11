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«Спутник V» на расчетной орбите: как проходит процедура вакцинации от COVID-19

Константин Худолеев
19:48 11.09.2020
Сразу после введения первой порции вакцины участникам исследования сообщают дату повторной инъекции и выдают специальный браслет для отслеживания состояния здоровья.
«Спутник V» на расчетной орбите: как проходит процедура вакцинации от COVID-19
© Фото: ТРК Звезда

Более миллиарда человек привьются российской вакциной от коронавирусной инфекции в ближайшие два года. Таков прогноз Российского фонда прямых инвестиций.

Интерес к препарату, разработанному Минобороны и центром имени Гамалеи, проявили более 30 стран - а это половина населения планеты. Мощности сразу нескольких государств будут задействованы для производства «Спутника V».

О готовности заявила Индия, а в Саудовской Аравии и на Филиппинах уже в сентябре планируют начать клинические исследования вакцины.

В России пострегистрационная фаза исследований началась накануне. Среди первых добровольцев немало известных людей, привиться в поликлинике решил эрудит Анатолий Вассерман.

«Когда появилась возможность застраховаться от этой опасной болезни, я решил принять в этом участие», - заявил телеведущий.

Коридоры исследовательского центра полны добровольцев, изучающих документы. Шестнадцать страниц, которые нужно внимательно прочитать перед прививкой, каждый сам для себя отвечает на вопрос - почему он в числе первых.

«Я работаю в школе, у меня жена медик. Это еще один фактор риска, а еще я многодетный отец и я не хочу, чтобы дети болели», - говорит участник исследования Александр Ефимов.

Российская вакцина находится в специальной морозильной камере, которая поддерживает температуру минус 25. Открыть ее можно лишь на несколько мгновений.

Сама вакцинация занимает несколько секунд, после следует обязательный инструктаж, тут же объясняют, как теперь следить за состоянием своего здоровья. Во врачебном кабинете участникам исследований выдают инструкцию со ссылкой на специальное приложение и фитнес браслет.

Обязательное условие - еще полчаса нужно провести в поликлинике, чтобы врачи убедились, что самочувствие в норме. Это время можно потратить на синхронизацию гаджетов и установку приложения.

Второй укол, дату которого сообщают сразу, должен закрепить действие первого, и именно тогда начнут вырабатываться антитела.

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