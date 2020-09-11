Путин поприветствовал гостей и участников «Кинотавра»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей российского кинофестиваля «Кинотавр». Текст обращения главы государства распространила пресс-служба Кремля.

«Перешагнув солидный, 30-летний рубеж, ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны. Он славится дружеской, доброжелательной атмосферой и сложившимися традициями. Объединяет на своей творческой площадке признанных мастеров и талантливую молодежь», - сказано в сообщении.

Владимир Путин отметил, что «Кинотавр» демонстрирует качественные, интересные фильмы, а также определяет основные тенденции развития отечественного кинематографа. При этом российский лидер выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет успешно и будет содействовать продвижению российских фильмов, а также станет праздничным событием для жителей и гостей Сочи.

Российский кинофестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи и является смотром-конкурсом кинолент, которые получили экспертную оценку членов отборочной комиссии. В 2020 году кинофестиваль проходит с 11 по 18 сентября.