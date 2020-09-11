«Регуляторная гильотина»: правительство РФ отменило почти 9 тысяч избыточных требований к бизнесу

Правительство России по состоянию на начало сентября отменило большинство нормативно-правовых актов, которые содержали избыточные и устаревшие требования к бизнесу.

«В рамках «регуляторной гильотины» отмене подлежит около 11 тысяч актов, из них утратившими силу признаны 81% — то есть 8 797», - рассказали «Известиям» в аппарате правительства.

В кабмине напомнили, что взамен отмененных требований к концу года, как планируется, будут приняты новые, однако их будет гораздо меньше - порядка 500. Из них около 130 составят нормативно-правовые акты, более 350 - акты федеральных органов исполнительной власти.

В российском правительстве уверены, что сокращение количества нормативно-правовых актов улучшит регулирование бизнеса и деловой климат.

«Регуляторная гильотина» - это реформа контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Ранее Владимир Путин заявил, что подход к «гильотине» должен быть осторожным и тщательно выверенным.