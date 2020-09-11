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Выборы в 83 регионах: как прошел первый день голосования

Ян Брацкий
18:59 11.09.2020
Выборы проходят в три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В России завершается первый день одной из самых масштабных избирательных кампаний. Жители 83 регионов выбирают представителей разных уровней власти - депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов законодательных собраний и городских дум.

Впервые выборы проходят в три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Подобный график был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

В завершающий день, 13 сентября, выразить свою волю россияне смогут только на избирательных участках, а сегодня и завтра это можно сделать и вне помещений для голосования, например, на дому или придомовой территории. Глава ЦИК в шутку назвала это «голосованием на пеньке».

В Ярославской и Курской областях проводится эксперимент по электронному волеизъявлению, проголосовать онлайн можно и на муниципальных выборах в Москве и уже есть рекорд - 10% участников менее чем за полчаса после старта.

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