Выборы в 83 регионах: как прошел первый день голосования

В России завершается первый день одной из самых масштабных избирательных кампаний. Жители 83 регионов выбирают представителей разных уровней власти - депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов законодательных собраний и городских дум.

Впервые выборы проходят в три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Подобный график был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

В завершающий день, 13 сентября, выразить свою волю россияне смогут только на избирательных участках, а сегодня и завтра это можно сделать и вне помещений для голосования, например, на дому или придомовой территории. Глава ЦИК в шутку назвала это «голосованием на пеньке».

В Ярославской и Курской областях проводится эксперимент по электронному волеизъявлению, проголосовать онлайн можно и на муниципальных выборах в Москве и уже есть рекорд - 10% участников менее чем за полчаса после старта.