Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения зоны платных дорог для автомобилистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным министерства, проект транспортной стратегии был направлен для утверждения в кабинет министров, который в основном одобрил его, но поручил частично доработать.

В числе прочего в документе было предложено внедрить механизм «пользователь платит», который предусматривает переход к платности для всех категорий пользователей автомобильных дорог, включая дорожную сеть городских агломераций.

«Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях», - приводит RT сообщение Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что указанные положения сохранились в доработанной стратегии. Сейчас доработка продолжается, учитывая формируемый единый план по достижению национальных целей развития, новый социально-экономический прогноз и корректировку национальных проектов.