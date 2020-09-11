США сократят численность военного контингента в Афганистане

Соединенные Штаты вскоре сократят свой военный контингент в Афганистане до 4,5 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

«В настоящий момент мы на второй стадии сокращения. Первая стадия предполагает 8,6 тысяч военнослужащих, а вторая приведет примерно к 4,5 тысячам к середине октября - середине ноября», - сказал спецпредставитель в ходе брифинга.

Халилзад напомнил, что документ, который ранее был подписан с талибами, предусматривает сокращение на афганской территории не только американского военного контингента, но и сил союзников США по НАТО.

Ранее планы по сокращение американского контингента в Афганистане подтвердил президент США Дональд Трамп. В то же время некоторые эксперты утверждают, что разница в оценках численности войск будет зависеть от используемой Пентагоном методологии при их подсчетах. В частности, по словам специалистов, иногда не учитываются военные, находящиеся в стране в составе временно расквартированных подразделений.