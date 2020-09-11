Военная разведка Ливана обнародовала первые результаты расследования пожара в порту Бейрута

Крупный пожар в Бейрутском порту, вспыхнувший накануне, начался на складе с гуманитарной помощью - продуктами и подсолнечным маслом, а после огонь перекинулся на ангары с автомобильными покрышками. Таковы первые результаты расследования, которое проводит военная разведка Ливана.

Официальной версии о причинах возгорания пока нет, но не исключен умышленный поджог. Следователи уже допросили более 20 человек, а на месте пожара до сих пор работают спасатели, которые проливают отдельные очаги, где еще сохраняется тление.

Крупный пожар на территории свободной таможенной зоны порта Бейрута вспыхнул в четверг, 10 сентября. К ликвидации огня привлекались 16 пожарных расчетов и авиация.