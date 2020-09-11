В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект новых правил для сдачи экзамена кандидатами в водители.

Теперь проверка первоначальных навыков управления автомобилем будет происходить только в условиях реального дорожного движения с выездом в город. Регламент также предусматривает право кандидата на получение водительского удостоверения на ошибки.

Санкции разделили на три категории по одному, двум и трем баллам соответственно. Есть и грубые ошибки, при совершении которых экзамен будет немедленно прекращен.

Для успешной сдачи экзамена водитель должен будет продемонстрировать умение безопасно управлять автомобилем в городском потоке, набрав при этом менее пяти штрафных баллов.

Проект административного регламента предусматривает оптимизацию административных процедур. Отныне заявитель предоставляет комплект документов, а должностное лицо занимается их оформлением и передачей на подпись.

По замыслу инициаторов изменений, это поможет избежать ошибок и опечаток при заполнении бланков и форм.

Данное нововведение предусматривается только для заявлений, подаваемых лично в подразделение ГИБДД. Формат подачи бумаг через портал госуслуг или многофункциональные центры не изменился.

Проект должен вступить в законную силу 1 апреля следующего года. В настоящее время регламент проходит процедуру общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных актов.