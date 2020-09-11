Кузнецова навестила в больнице полуторагодовалого ребенка, которого истязали в Омской области
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова навестила в московской больнице полуторагодовалого мальчика, которого неоднократно избивали в одном из сел Омской области. Омбудсмен пообщалась с медиками, занимающимися лечением малыша, а также подарила ему игрушечный самолет.
Ранее в Минобразования Омской области сообщили, что 3 сентября в управление образования обратилась жительница села Коянбай Таврического района с заявлением о жестоком обращении с ребенком, который вместе с его матерью проживал в ее семье с весны текущего года. Медики диагностировали у несовершеннолетнего множественные телесные повреждения. Он был доставлен в столицу.
Власти региона в связи с произошедшим начали внутреннюю проверку действий сотрудников органов опеки Таврического района и всех учреждений системы профилактики Омской области.
Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об истязании малолетнего. Как установили правоохранители, малыш со своей 20-летней матерью жил в семье у ее многодетной знакомой, где пока неустановленные лица неоднократно избивали его и ограничивали свободу передвижения.
Данное дело взято под контроль Центральным аппаратом СК и Генеральной прокуратурой РФ.