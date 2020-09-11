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Путин обсудил подготовку визита Лукашенко в Сочи с членами Совбеза

Ян Брацкий
16:40 11.09.2020
Встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии запланирована на 14 сентября в Сочи.
Путин обсудил подготовку визита Лукашенко в Сочи с членами Совбеза
© Фото: President of Russia, Globallookpress

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы подготовки к переговорам с белорусским лидером Александром Лукашенко с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  

«Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, обсуждались также текущие вопросы социально - экономической повестки дня. Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию», - сказал Песков.

В совещании приняли участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, спикеры обеих палат российского парламента, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Службы безопасности РФ, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

На встрече в Сочи, в числе прочих вопросов, Путин и Лукашенко планируют обсудить ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, партнерства и союзничества. Разговор пойдет и о совместных проектах в энергетике, добавили в Кремле.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Встрече двух президентов предшествовал диалог белорусских властей с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в начале сентября в Минске. Тогда белорусский лидер выразил желание добиться решения многих чувствительных вопросов в отношениях Москвы и Минска.

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