СМИ: Минтранс допустил введение бесплатного проезда на общественном транспорте

Министерство транспорта России допустило, что в городах страны проезд на общественном транспорте может стать бесплатным. Это произойдет минимум к 2035 году, говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, с которым ознакомился РБК.

Бесплатный общественный транспорт, как отмечается в документе, Минтранс предлагает ввести при условии платы за проезд на личных автомобилях. В ведомстве уточнили, что с 2025 года водителям, возможно, придется платить за поездки по дорогам регионального значения, в с 2035 - по дорогам всех категорий.

В документе отмечается, что данный механизм поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование.

Официального подтверждения данной информации от Минтранса пока нет.