Страховщики разъяснили нововведения в расчете цены полиса ОСАГО

Стоимость полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) в конце августа может подорожать из-за расчета цены по новым правилам.

Конечный ценник полиса будет зависеть от возраста, стажа и пола водителя, а также количества страховых случаев, места регистрации автомобиля и наличия страховки на недвижимость. Для нарушителей правил дорожного движения и ранее судимых водителей полис ОСАГО будет дороже.

Страховщики вправе самостоятельно выбирать некоторые параметры из представленного списка для расчета стоимости своих услуг, а могут добавлять к ним новые, пишут «Известия».

По оценкам независимых экспертов, главная цель нововведений - снизить стоимость полиса для аккуратных водителей и стимулировать остальных автовладельцев.

Старые бланки полисов будут действительны до 2021 года, напомнили эксперты, после чего цена полиса для одних начнет плавно уменьшаться, а для других расти.