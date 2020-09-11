Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи перспективы интеграционных процессов
Главы государств подробно остановятся на ключевых вопросах развития двусторонних отношений.
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Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в ходе встречи 14 сентября в Сочи перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, главы государств намерены подробно обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
На переговорах с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, которые состоялись третьего сентября, Александр Лукашенко уточнил, что планирует добиться однозначных решений по большинству чувствительных вопросов между Москвой и Минском.