Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи перспективы интеграционных процессов

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в ходе встречи 14 сентября в Сочи перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы государств намерены подробно обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

На переговорах с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, которые состоялись третьего сентября, Александр Лукашенко уточнил, что планирует добиться однозначных решений по большинству чувствительных вопросов между Москвой и Минском.