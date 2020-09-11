В стране и мире Орбиту МКС подняли на 800 метров перед прибытием «Союза» Тамара Астапенкова Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года. © Фото: Роскосмос globallookpress Проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции. Орбита увеличена 800 метров перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 23:32 по московскому времени», - говорится в сообщении. Уточняется, что двигатели «Прогресса МС-14» проработали в течение 225 секунд. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года. В состав экипажа вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует