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Орбиту МКС подняли на 800 метров перед прибытием «Союза»

Тамара Астапенкова
01:53 11.09.2020
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года.
Орбиту МКС подняли на 800 метров перед прибытием «Союза»
© Фото: Роскосмос globallookpress

Проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции. Орбита увеличена 800 метров перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 23:32 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Уточняется, что двигатели «Прогресса МС-14» проработали в течение 225 секунд. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года. В состав экипажа вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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