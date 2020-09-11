Против Порошенко возбуждено 15 новых уголовных дел

Служба безопасности Украины возбудила 15 новых уголовных дел в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Головань.

Экс-главу государства обвиняют по тяжким статьям, включая государственную измену и финансирование терроризма.

«Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса», - приводит РИА Новости заявление адвоката.

Следователи хотят допросить Порошенко и установить его возможную причастность к отмыванию денег, присвоению чужой собственности, посягательство на территориальную целостность страны, захват государственной власти, а также вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.

Сам Петр Порошенко считает уголовные производства в отношении себя сфабрикованными и отказывается признавать свою вину.

По его мнению, все это месть со стороны нового главы Украины Владимира Зеленского. Выступая ранее на митинге пред своими сторонниками, Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму, если это поможет спасти страну.