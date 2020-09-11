В стране и мире Председатель Мосгорсуда подала в отставку Ян Брацкий Ольга Егорова была назначена на должность председателя Московского городского суда в 2000 году. © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости Ольга Егорова подала в отставку с поста председателя Московского городского суда. Об этом сказано в повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. «Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 г. на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"», - говорится в сообщении. Ольга Егорова занимала пост председателя Московского городского суда последние 20 лет. В 2001 году ей был присвоен высший квалификационный класс судьи. Председатель Мосгорсуда назначается сроком на шесть лет по представлению Верховного суда России. В его обязанности входит организация работы суда, созыв и проведение президиумов, установка правил распорядка, распределение обязанностей и рассмотрение жалоб на работу подведомственных судей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует