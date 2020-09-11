В Кремле пока не обсуждают введение гарантированного дохода для россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разговор об идее ввести минимальный гарантированный доход для россиян пока не обсуждается. С таким предложением ранее обратился Дмитрий Медведев.

«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», - сказал Песков.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время онлайн-совещания предложил создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. Эта группа проанализирует все возможности для введения в России минимального гарантированного дохода.

По словам Медведева, такая выплата будет положена человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.