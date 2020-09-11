Путин поставил задачу защитить граждан и территории РФ от рисков техногенного характера

В России необходимо провести анализ нормативной базы промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф. Об этом на совещании с Советом безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.

Президент акцентировал внимание на том, что в стране появляются дополнительные риски возникновения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, так как многие национальные проекты развития предполагают создание новых высокотехнологичных объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса.

«Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет к авариям и чрезвычайным ситуациям.

«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях… На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера», - сказал глава государства.

После Путин передал слово главе МЧС РФ, чтобы он высказал свои соображения на эту тему. Президент также призвал поделиться мнением и других участников совещания.