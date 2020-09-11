Лавров упрекнул США в «отлынивании» от расследования «вмешательства» в дела страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия неоднократно предлагала США разобраться с обвинениями по «вмешательству» в их внутренние дела.

По словам главы ведомства, Вашингтон «отлынивает» и пользуется голословными обвинениями.

«Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто обвиняли, что хакеры из России взламывают сети Демократической партии, Республиканской партии», - объяснил Лавров во время пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

По словам Лаврова, Россия также предлагала Штатам сделать официальное двустороннее политическое заявление о том, что каждая сторона категорически обязуется не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Ранее США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за якобы вмешательства в американские выборы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и США после санкций отдаляется. По ее мнению, «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».