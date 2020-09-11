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Теплоход со 131 человеком на борту сел на мель в Рязанской области

Анна Касаткина
13:44 11.09.2020
Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку по факту инцидента.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Теплоход «Бородино» сел на мель на реке Ока под Рязанью. На борту судна находился 131 человек, в том числе дети.

Инцидент произошел накануне днем в Касимовском районе.

«В 100 метрах от берега возле села Квасьево сел на мель двухпалубный теплоход "Бородино". На момент ЧП на судне находился 131 человек, включая 89 пассажиров, из них шесть детей», - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия вызвали буксир.

Известно, что судно принадлежит частному предпринимателю. Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку по факту инцидента. По информации Минтранса, судно вышло за пределы своего судового хода и после этого село на мель, уточняет ТАСС.

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