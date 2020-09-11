Названа допустимая норма потребления шоколада

Роспотребнадзор назвал допустимое количество шоколада для взрослого человека, которое можно съесть за один присест. Об этом сообщает РИА Новости.

За один прием взрослый человек может употребить не более 50 граммов шоколада. При этом, есть продукт желательно, не более двух раз в неделю.

Детям до трех лет категорически не рекомендуется употреблять шоколад, так как продукт не несет никакой пользы и может оказаться слишком тяжелым для неподготовленного желудка. А уже начиная с пяти-шести лет шоколад можно употреблять до 20 граммов не более двух раз в неделю.

Также Роспотребнадзор добавил, что в умеренных количествах шоколад полезен. Входящие в состав антиоксиданты способствуют замедлению процесса старения и укрепляют иммунитет. Шоколад также стимулирует умственную деятельность, повышает работоспособность и концентрирует внимание.

Кроме того, не стоит забывать, что чрезмерное потребление шоколада приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, так как в его состав входит большое количество сахара и жира, отмечают в ведомстве.