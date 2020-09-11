Трое погибших: на юге Москвы произошел пожар в многоквартирном доме

В результате пожара в многоквартирном доме на юге Москвы погибли три человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что о возгорании стало известно 11 сентября в 00.20. Пожар произошел на девятом этажа дома 18, расположенного на улице Чертановская. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 00:51 горение было ликвидировано. К сожалению, в результате пожара погибли 3 человека», - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были привлечены 34 человека и 9 единиц техники. Выясняются причины и обстоятельства возникновения возгорания.