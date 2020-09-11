В стране и мире Коронавирус Кремль: система здравоохранения России однозначно справится с возможным обострением ситуации с COVID-19 Анна Касаткина В регионах страны идет незначительный прирост заболеваемости. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Российская система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится с возможным обострением ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в регионах наблюдается незначительный рост заболеваемости. «Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост, слава богу. И главное - что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии», - сказал Песков. Он выразил уверенность, что российской системе здравоохранения удастся справиться с обострением ситуации в случае, если оно будет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует