В Кремле назвали дату визита президента Белоруссии в Москву

Кремль подтвердил визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Россию в понедельник, 14 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписания документов лидерами стран по итогам встречи не планируется, передает РИА Новости.

Напомним, Александр Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в последнее время идут переговоры между правительствами двух стран.

Лукашенко уточнил, что планирует во время предстоящей встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не должны привести к «слияниям и поглощениям».

По словам Пескова, темами предстоящей встречи могут стать различные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономического партнерства, задолженностей, а также вопросы, связанные с газом.