Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах

Минпромторг России не поддержал инициативу введения в магазинах «двойных ценников». В ведомстве считают, что это может создать неудобства покупателям.

В министерстве отметили, что считают детальное урегулирование информации на ценниках нецелесообразным: это может привести к их перегруженности информацией.

«Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», - сообщили РИА Новости в Минпромторге.

О том, что в магазинах предлагают ввести «двойные ценники», ранее сообщила газета «Известия». В Минпроомторг с предложением указывать как цену за упаковку товара, так и за единицу веса обратился Союз потребителей России.

В начале сентября Минпромторг опубликовал проект правил розничной купли-продажи, которые учитывают особенности разных форматов продажи. В частности, там указывалось, что продавец будет обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на товары с указанием его наименования, цены за вес и единицу товара. В ведомстве уточнили, что продавцу также будет предоставлена возможность оформить ценники разными способами, чтобы покупателю они были визуально доступны.