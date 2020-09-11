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«Больше не одно целое»: Тимати и Анастасия Решетова расстались

Виктория Ивашечкина
12:29 11.09.2020
Модель пообещала сохранить теплые дружеские отношения с музыкантом ради их общего сына.
«Больше не одно целое»: Тимати и Анастасия Решетова расстались
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российская модель Анастасия Решетова в соцсетях сообщила о том, что она и рэпер Тимати расстались после шести лет отношений.

По ее словам, 2020 год стал тяжелой проверкой на прочность для многих пар.

«Но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», - объяснила своим поклонникам модель. 

По ее словам, шесть лет, которые прошли с момента встречи и до лета этого года, были прекрасными.

Решетова подчеркнула, что отношения были многогранными и эмоциональными. Но все в жизни имеет свойство заканчиваться. По ее словам, она очень изменилась за этот год.

«Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть», - подчеркнула модель, намекнув на многочисленные слухи о том, что она увела Тимати у его предыдущей подруги, модели Алены Шишковой.

С последней у рэпера на момент разрыва также был общий ребенок: годовалая дочь Алиса.

Решетова выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их одиннадцатимесячного сына Ратмира.

Девушка поблагодарила музыканта за любовь и поддержку, а также за то, что он сделал для нее.

Слухи о том, что звездная пара расстается, появились несколько месяцев назад. Свой летний отпуск Тимати провел отдельно от Анастасии и маленького сына.

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