СМИ узнали о причастности ЦРУ к спецоперации по задержанию россиян в Белоруссии

Провокация с задержанием россиян в Белоруссии перед президентскими выборами могла быть поддержана американской разведкой с целью внесения раскола в отношения двух стран. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в российских спецслужбах.

По его словам, на причастность ЦРУ указывают случайные и преднамеренные утечки в украинские СМИ и интернет.

«Одна касалась "известного в кругах украинских спецслужб" сотрудника резидентатуры ЦРУ "Т", который было осведомлен об операции и участвовал в корректировке ее замысла», - сказал собеседник газеты.

Предположительно, речь идет об официальном представителе ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймсе Сковине либо о его первом заместителе Брайане Томасе О’Берне.

Он отметил, что изначальным планом было заманивание в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России.

«На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель - внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул», - пояснил источник.

Причастность Украины к спецоперации по задержанию 33-х россиян в Минске ранее подтвердил бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. По его словам, расчет был на то, что республика выдаст задержанных Украине, однако этот план сорвался. Ранее спецоперацией украинских и американских спецслужб произошедшее назвал российский лидер Владимир Путин.