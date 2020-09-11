Генпрокуратура взяла на контроль дело об избитом под Омском ребенке

По поручению Генпрокуратуры РФ проводится проверка по факту избиения полуторагодовалого мальчика, проживающего в населенном пункте Коянбай Таврического района Омской области.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту истязания ребенка. По предварительным данным, в августе 2020 года неустановленные лица в одном из аулов Таврического района неоднократно наносили телесные повреждения ребенку», - заявила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, малыш проживал со своей матерью в семье у ее знакомых, где ему ограничивали свободу передвижения.

В настоящее время мальчик вместе с матерью находятся в лечебном учреждении. Органы следствия устанавливают все детали совершенного преступления.

Следственные органы СК России по Омской области возбудили и начали расследовать уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.