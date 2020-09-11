В МИД РФ прокомментировали продление санкций США и ЕС против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и США после санкций отдаляется.

По ее мнению, «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

«Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется», - подчеркнула Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД отметила, что продление санкций ЕС укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией.

В этом случае Москва призывает Евросоюз отказаться от политики односторонних ограничений, как заявила Захарова.

Напомним, ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине.

Подытожив, Мария Захарова отметила, что «вместо того, чтобы, как предлагает Россия, заняться совместным поиском точек соприкосновения Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и компаний».

Ранее сообщалось, что шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России. В свою очередь, Евросоюз принял данное решение к сведению и приветствует его.