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Ученые разработали маску, отслеживающую признаки коронавируса

Виктория Ивашечкина
10:46 11.09.2020
Ее датчики способны собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом и давлении.
Ученые разработали маску, отслеживающую признаки коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Сингапурские ученые разработали систему датчиков, которая может фиксировать признаки заражения COVID-19. По словам специалистов, ее можно встроить в любую маску.

Система мониторинга состоит из датчиков которые позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения.

«Мы увидели, что когда пациенты с COVID-19 находились в палатах-изоляторах, медработники должны были входить туда снимать показатели температуры и показатели насыщения крови кислородом каждые 30 минут», - объяснил исполнительный директор Института исследования материалов и инженерного дела Ло Сянь Цзюнь.

Таким образом ученые хотели помочь работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, передает Straits Times

Сенсоры, из которых состоит датчик покрыты полимерным материалом. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив.

Также там присутствует передатчик сигнала Bluetooth. При его помощи можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.

Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно, уверены ученые.

Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября.

Так, производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 50 сингапурских долларов (примерно 36,5 доллара США). В случае, если производство станет массовым, стоимость маски будет составлять около 20 сингапурских долларов (в районе 14,6 доллара США).

Ранее португальские ученые заявили, что им удалось разработать уникальную защитную маску. По сообщению Института молекулярной медицины в Лиссабоне, изобретение отличается способностью действительно нейтрализовать вирус.

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