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Эминема пытался убить бездомный

Анна Касаткина
10:45 11.09.2020
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит более 20 лет тюрьмы.
Эминема пытался убить бездомный
© Фото: Daniel DeSlover, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Пробравшийся в дом Эминема бездомный хотел его убить. Подробности произошедшего в апреле инцидента стали известны во время судебного процесса над злоумышленником.

О произошедшем на заседании суда рассказал офицер полиции Адам Хэксток, который приезжал на вызов. По его словам, Эминем проснулся у себя дома в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, почувствовав присутствие незнакомого человека. Им был бездомный по имени Мэтью Хьюз. Рэпер спросил, что он делает в его доме, на что тот ответил, что собирается его убить.

После Эминем «сопроводил» злоумышленника через весь дом к выходу, как ему далось это сделать – не уточняется. Прибывшая на место происшествия полиция застала борьбу Хьюза с охранником рэпера. Оружия у нападавшего не было. Выяснилось, что он проник в дом, разбив кирпичом окно, сообщает Detroit Free Press.

Сейчас Хьюз находится под стражей. Ему грозит до 20 лет за вторжение и до пяти лет – за умышленное уничтожение имущества. Назначенный судом адвокат считает, что у Хьюза, вероятно, есть проблемы с психическим здоровьем.

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