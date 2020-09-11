Эминема пытался убить бездомный

Пробравшийся в дом Эминема бездомный хотел его убить. Подробности произошедшего в апреле инцидента стали известны во время судебного процесса над злоумышленником.

О произошедшем на заседании суда рассказал офицер полиции Адам Хэксток, который приезжал на вызов. По его словам, Эминем проснулся у себя дома в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, почувствовав присутствие незнакомого человека. Им был бездомный по имени Мэтью Хьюз. Рэпер спросил, что он делает в его доме, на что тот ответил, что собирается его убить.

После Эминем «сопроводил» злоумышленника через весь дом к выходу, как ему далось это сделать – не уточняется. Прибывшая на место происшествия полиция застала борьбу Хьюза с охранником рэпера. Оружия у нападавшего не было. Выяснилось, что он проник в дом, разбив кирпичом окно, сообщает Detroit Free Press.

Сейчас Хьюз находится под стражей. Ему грозит до 20 лет за вторжение и до пяти лет – за умышленное уничтожение имущества. Назначенный судом адвокат считает, что у Хьюза, вероятно, есть проблемы с психическим здоровьем.