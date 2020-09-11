В Москве за сутки скончались 9 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 9 пациентов, у которых был поставлен диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Накануне сообщалось о смерти 14 больных с коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в столице было зафиксировано 4956 летальных случаев.

Ранее заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе популяционный иммунитет от коронавируса стабилизировался. Она отметила, что в настоящий момент проводится более сложное исследование на Т-клеточный иммунитет. По словам Раковой, к концу октября можно ждать первых результатов, которые в совокупности с антителами покажут более достоверную картину иммунитета у населения