Шторм повалил сотни деревьев в Петербурге: видео

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг, 10 сентября, бушевал штормовой ветер. Было повалено множество деревьев, столбов уличного освещения, повреждены машины и детские площадки.

По сообщениям синоптиков, в течение дня порывы ветра достигали 23 метров в секунду, местами шел сильный дождь. Из-за непогоды в Неве повысился уровень воды, в результате была закрыта дамба, пишет газета «Фонтанка».

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По информации регионального ГУ МЧС РФ, было повалено более 260 деревьев и более 100 слабо закрепленных конструкций, повреждены более 15 автомобилей.