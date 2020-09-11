Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ

Россия в пятницу, 11 сентября, возобновила авиасообщение с ОАЭ. Для туристов из РФ открыт аэропорт Дубая.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: в пятницу и субботу. За 96 часов до перелета россиянам нужно будет сделать тест на коронавирус. По прибытии также надо сдать анализ, результаты которого, как обещают, будут готовы в течение двух дней. Это время необходимо провести в режиме самоизоляции. Также на мобильный телефон каждого туриста будет установлено приложение для отслеживания перемещений.

На этой неделе после временной приостановки из-за коронавируса были возобновлены перелеты в Каир и на Мальдивы. Кроме того, россияне могу посетить Абхазию, Великобританию, Турцию и Швейцарию. Открыта Танзания, но рейсов туда пока нет.

Кроме того, в одностороннем порядке границу для туристов из России с 7 сентября на две недели открыла Греция.