В СК РФ рассказали о ходе расследования столкновения катера с баржей в Сургуте

Следственные органы в Югре продолжают расследование по факту столкновения на реке Черной в районе Сургута катера и баржи. Об этом сообщила старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Инцидент произошел 9 сентября около 20:15 (18:15 мск) напротив стоянки катеров на реке Черной. Катер «Ямаха» столкнулся с баржей-площадкой, пришвартованной к левому берегу реки. В катере находилось восемь человек, в том числе малолетний ребенок. При столкновении погибли четверо, еще четверо, включая ребенка, получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, ведется поиск и допрос очевидцев, представителей владельца пришвартованного судна, выемка документов в подразделениях ГИМС МЧС России и Российского речного регистра.