СМИ: магазины могут вновь закрыться в случае второй волны COVID-19 в России

Российским магазинам не дают гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса в стране.

Об этом Роспотребнадзор заявил после запроса Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами.

В ведомстве считают, что действующий порядок, указанный в уже имеющихся методических рекомендациях службы, стоит сохранить и в дальнейшем, передают «Известия».

Ранее АКИТ предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны. Регламент содержит правила, исполнение которых должно обеспечить рознице непрерывную работу даже в карантин. Организация отправила запрос еще 29 июля.

В нем предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта (в прошлый карантин дольше всего были закрыты крупные точки). Персонал магазинов будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы, а также следить за тем, чтобы покупатели поступали аналогично.

При этом в Минпромторге отметили, что министерство поддерживает предложение торговли. В ведомстве отметили, что ведут работу с Роспотребнадзором в этом направлении.