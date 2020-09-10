В Мариинской больнице приостановили прием пациентов из-за коронавируса

Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за коронавируса.

COVID-19 выявили у нескольких больных. Причем, не в инфекционном отделении, а в «чистой» зоне.

Сейчас в Роспотребнадзоре решают, в каком режиме медучреждение будет работать дальше. Еще в начале эпидемии в стране Мариинская больница была перепрофилирована для заразившихся коронавирусом.

Однако в конце июля, когда ситуация нормализовалась, возобновила плановый прием. Помимо этого, в городе открылись ТЦ, парикмахерские и фитнес-центры.

Сейчас по числу инфицированных Петербург на третьем месте, после Москвы и Подмосковья. За минувшие сутки выявлено более двухсот новых случаев.