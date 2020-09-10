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Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским

Анна Касаткина
08:08 10.09.2020
История произошла еще год назад, однако пострадавшая решила рассказать о ней только сейчас.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Актер Данила Козловский оказался вовлечен в судебное разбирательство. Одна из зрительниц Малого театра заявила, что Козловский травмировал ее прямо во время постановки «Гамлет».

В руках актера была металлическая флейта, от которой отскочила деталь, и попала прямо женщине в голову. По словам пострадавшей, у нее пошла кровь и ей пришлось даже ехать в стационар, чтобы наложить швы и взять больничный.

Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на Малый театр и требует возместить расходы на лечение - 12 тысяч рублей, вернуть стоимость билета и утраченный заработок, а также компенсировать моральный вред, который оценен в миллион рублей.

История произошла еще год назад, однако пострадавшая решила обратиться в суд только сейчас. Видеозаписи случившегося нет. 

Дело рассматривает Куйбышевский суд Петербурга. Козловского вызвали на следующее заседание в качестве третьего лица. КВ театре ситуацию пока не комментируют.

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