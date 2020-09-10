Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Мужчина бесстрашно преодолевал путь, но в какой-то момент потерял равновесие и сорвался вниз.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский экстремал во время тайфуна «Хайшен» прошел по канату над бушующим морем. Опубликованный в соцсетях ролик был снят в бухте Валентин в Приморье.
Канат натянули между двумя острыми скалами. Мужчина бесстрашно преодолевал путь, но в какой-то момент потерял равновесие и сорвался вниз.
Экстремала спасла забота о безопасности: он повис над пропастью на страховочном канате. Уже спустя несколько секунд он вернулся на канат и продолжил трюк.