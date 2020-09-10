С октября изменятся нормы провоза багажа в чартерных авиакомпаниях

С 1 октября текущего года чартерные авиакомпании сократят нормы провоза багажа в 2 раза.

Таким образом, если раньше можно было бесплатно брать с собой чемодан весом до 20 килограммов, то теперь лимит будет составлять 10 килограммов. А для ручной клади - пять. При этом, допустимые габариты багажа составят 40см×30см×20см.

Многие путешественники выразили свое возмущение, ведь 10 килограммов багажа для отдыха очень мало, учитывая что вес некоторых умных современных чемоданов доходит до 4 килограммов.

Из-за новых правил многим туристам придется дополнительно доплачивать за багаж. Данные нововведения действуют исключительно по билетам эконом-класса.