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С октября изменятся нормы провоза багажа в чартерных авиакомпаниях

Виктория Ивашечкина
08:30 10.09.2020
Нововведения будут действовать исключительно по билетам эконом-класса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С 1 октября текущего года чартерные авиакомпании сократят нормы провоза багажа в 2 раза.

Таким образом, если раньше можно было бесплатно брать с собой чемодан весом до 20 килограммов, то теперь лимит будет составлять 10 килограммов. А для ручной клади - пять. При этом, допустимые габариты багажа составят 40см×30см×20см.

Многие путешественники выразили свое возмущение, ведь 10 килограммов багажа для отдыха очень мало, учитывая что вес некоторых умных современных чемоданов доходит до 4 килограммов.

Из-за новых правил многим туристам придется дополнительно доплачивать за багаж. Данные нововведения действуют исключительно по билетам эконом-класса.

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