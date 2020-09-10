СМИ сообщили о блокировке европейских санкций против Белоруссии

Кипр принял решение заблокировать принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии из-за конфликта с Турцией.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Утверждается, что Кипр отказался согласиться с предложенными мерами против Минска. Они были направлены на включение в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Для принятия санкций против Республики необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее ЕС объявил о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.

Ранее сообщалось, что США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении Белоруссии. Об этом сказано в заявлении государственного секретаря Майка Помпео.